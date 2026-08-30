Tartıştığı kadını öldürüp intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Ankara 'nın Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi'nde dün Aslan Çimen ile Neslihan K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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