Tartıştığı kadını öldürüp intihar etti
30.08.2026 08:22
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra intihar etti.
Ankara'nın Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi'nde dün Aslan Çimen ile Neslihan K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çimen, Neslihan K.'yi başına silahla ateş ederek öldürdü.
Olay yerinden kaçan Çimen'in, arabasında aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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