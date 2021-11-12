Toroslar EDAŞ Adana'da bakım çalışmalarını sürdürdü

Haberler - Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 11:56
Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı, Şirketten yapılan açıklamada, Adana'da hizmet verilen 12 bin 295 trafo ve 28 bin167 kilometre uzunluğunda hatta sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları 2021'in ilk 9 ayında devam etti.
Adana'nın Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde 18 bin 743 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 64 pano ile 88 trafo ve 393 dağıtım merkezini de elden geçirdi.
Ayrıca kentte 1059 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.
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