TPAO'ya Adana'da petrol arama ruhsatı verildi

Haberler - Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 09:46
Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adana'da bulunan 46 bin 148 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya, 46 bin 148 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
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