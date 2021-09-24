Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 17:27
Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı,
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." bilgisine yer verildi.
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