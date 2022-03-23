Uşak Deri İşleme Tesisi yarın açılıyor

Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesi" ile Türk ve dünya deri sektöründe yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip olan Uşak deri sanayicilerini büyükbaş deri işlemeye özendirerek üretim çeşitliliği ve pazarlama kapasitelerini artırmak hedefleniyor.



Uşak Deri (Karma) OSB'nin (UKOSB) nihai faydalanıcı ve Zafer Kalkınma Ajansının proje ortağı olarak yer aldığı UBDİT'e, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Ticaret Borsası ve Uşak Üniversitesi de ana paydaşlar olarak destek veriyor.



UKOSB'de 8 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekare alana sahip, 35 makine ve ekipmanla büyükbaş deri işleme alanında Türkiye'nin en modern ortak kullanım tesislerinden biri olması amaçlanan UBDİT’te günde yaklaşık 20 ton büyükbaş deri işlenecek.



Tesis, Bakan Mustafa Varank'ın katılacağı törenle yarın açılacak.



- Bölgeye 100 milyon liralık yatırım



Açıklamada görüşlerine yer verilen UKOSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, Türkiye'de halen işlenen küçükbaş derilerin yüzde 65'inin Uşak'ta gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Uşak, bu konuda uzmanlığını gerek yurt içinde gerek yurt dışında kanıtlamış bir kent. Ancak küçükbaş deri, sadece giysi üretiminde kullanılıyor ve deri giysiye olan talep, 2010 yılından bu yana Türkiye'de de dünyada da azalıyor. Bunun yanı sıra fiyatlar geriliyor. Bu nedenle Uşak'taki deri sanayicilerimizi, zorunlu tüketim maddesi olan ayakkabı, çanta ve saraciye ürünlerinin ana girdisi olan büyükbaş deri üretmeye yönlendirmek üzere bu projeyi hayata geçirdik."



Tesis binasının yapımıyla birlikte bölgeye 100 milyon liralık bir yatırım kazandırıldığını vurgulayan Karahallı, UBDİT ile deri sektöründe yeni bir dönem başlayacağına işaret etti.



Karahallı, gerçekleştirilen iş birlikleriyle bunun çok daha ileri aşamalara geleceğine inandığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Bölgemizde yaklaşık 95 deri işletmesi bulunuyor. Şirketlerin üretim yelpazesini genişletmek suretiyle yaşamalarını ve büyümelerini sağlamayı hedefledik. UBDİT, yerli ve yabancı firmalardan tedarik edilen 35 makine ve ekipmanla Türkiye'nin en modern ortak kullanım tesislerinden biri olacak. Tesisin, deri sanayicileri arasındaki iş birliği ve dayanışma kültürünü artırarak Uşak'ın sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Projemiz sayesinde deri sektörü sanayicilerinin üretim ve pazarlama kapasitelerini çeşitlendirmek ve geliştirmek mümkün olacak."



- Sektörün 12 ay üretim yapması sağlanacak



Küçükbaş deri işleme konusunda büyük tecrübeye sahip sanayicilerin UBDİT ile kazanımlarını sıralayan Karahallı, şu ifadelere yer verdi:



"Herhangi bir yatırım yapmadan çok düşük maliyetlerle büyükbaş deri işleme olanağına sahip olacaklar. Üretim ve işçilikle ilgili sorun yaşamadan, zamanlarını verimli kullanıp, karlılıklarını artırabilecekler. Rekabet güçlerini artırıp yurt içi ve yurt dışında yeni pazarlara ulaşma olanağı bulacaklar. Ayakkabı ve saraciye ürünleri üretiminde kullanılan büyükbaş deriyi işleyerek işlerini geliştirip, gelirlerini artırabilmek şansına sahip olacaklar. Şu an 6-8 ay çalışan deri sektörünün 12 ay boyunca sürekli üretim yapması sağlanacak."



Karahallı, tesisle birlikte pazarda söz sahibi olacak deri üreticilerinin gelecek dönemlerde de mobilya ve otomotiv gibi karlılığı yüksek sektörlere ürün sağlayabilme olanağına kavuşacaklarına işaret ederek, "Sanayicilerimiz ayrıca proje kapsamında kurulan Uşak Deri Kümesi ile birlikte iş yapma imkanına sahip olacak ve kümelere verilen devlet desteklerinden yararlanabilme olanağı da bulacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



- Çevre duyarlılığıyla örnek tesis



Türkiye'nin en modern büyükbaş deri işleme tesislerinden biri olacak proje gerçekleştirilirken atık yönetimine de büyük önem verildi.



UKOSB'de Çevre ve Şehircilik Uşak İl Müdürlüğü tarafından sürekli denetlenen, günlük 24 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi bulunuyor.



AB normlarına göre Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu olan büyükbaş deri işleme tesisinin atık suları mevcut atık su kanalına bağlanacak ve arıtma sisteminde arıtılacak.





