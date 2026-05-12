Valilik uyardı. Gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor

Ankara 'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ankara Valiliği de vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” denildi.