Villadaki inşaat sırasında çökme: Biri ağır iki yaralı

Ankara'da inşaat alanında yaşanan çökmede iki kişi yaralandı.

Olay, Akyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde yer alan villada meydana geldi.

İddialara göre, inşaat halindeki villada kaçak olarak yapılan balkon sundurmasının beton kısmı aniden çöktü.

O sırada çalışma yapan iki inşaat işçisi göçük altında kalarak mahsur kaldı. Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu, göçük altında kalan işçiler çıkarıldı. İşçilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çöken balkonun daha önce belediye ekipleri tarafından kaçak yapı olduğu gerekçesiyle tutanak tutulup mühürlendiği öğrenildi.