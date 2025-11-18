Vitrin asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti
18.11.2025 16:48
İHA
Ankara'da bakım ve onarım çalışması için gittiği kuyumcuda vitrin asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşandı. Dükkana bakım ve onarım çalışmaları için giden işçi, iş esnasında halatı kopan vitrin asansörünün altında kaldı.
Hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sıkıştığı asansörün altından ağır yaralı olarak çıkartılan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili incelemenin devam edildiği belirtildi.
