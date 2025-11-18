Ankara'da bakım ve onarım çalışması için gittiği kuyumcuda vitrin asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sıkıştığı asansörün altından ağır yaralı olarak çıkartılan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Ankara 'nın Keçiören ilçesinde yaşandı. Dükkana bakım ve onarım çalışmaları için giden işçi, iş esnasında halatı kopan vitrin asansörünün altında kaldı.

