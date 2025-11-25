Yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu
25.11.2025 08:50
İHA
Ankara'da etkili olan sis nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Ankara’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.
Akyurt ilçesindeki Büğdüz Kavşağı'nda görüş mesafesinin aniden düşmesi sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
