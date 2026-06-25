Yolcunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
25.06.2026 12:15
Kazaya sebep olduğu belirlenen araç sürücüsü tutuklandı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki EGO otobüsüne çarparak 1 kişinin ölümüne ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan ticari aracın sürücüsü Ö.K tutuklandı.
23 Haziran'da Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir ticari araç A.Ö.Ç önetimindeki EGO otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yoldan çıkan otobüs, bulvar üzerinde kaldırımda bekleyen 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Hamza Efe Doğan’a çarptı.
Doğan’ın yaşamını yitirdiği ve 9 yolcunun ise yaralandığı kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Ö.K., gözaltına alındı.
Sürücü Ö.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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