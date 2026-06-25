Yolcunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki EGO otobüsüne çarparak 1 kişinin ölümüne ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan ticari aracın sürücüsü Ö.K tutuklandı.

Doğan’ın yaşamını yitirdiği ve 9 yolcunun ise yaralandığı kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Ö.K., gözaltına alındı.

YASAL UYARI

ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.