Ankara’da aranan 134 kişi yakalandı

Ankara ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 134 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarının katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Yakalananlar arasında kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı terör örgütüne üye olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhşa teşvik, şantaj, silahla tehdit, cinsel suçlar, hırsızlık ve silahlı yağma suçlarından aranan kişilerin bulunduğu belirtildi.

Operasyonlarda 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1, 10 ile 20 yıl arası 9, 5 ile 10 yıl arası 20, 2 ile 5 yıl arası 70 ve 2 yılın altında hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı. Toplam 134 kişi adli makamlara sevk edildi.

59 GÜNDÜR ARANAN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de 25 Eylül’de yürüttükleri çalışmalarda, 59 gündür açık cezaevi firarisi olarak aranan M.Ç.’yi yakaladı.

Kasten öldürme suçundan 22 yıl 11 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.