Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı. 1 ölü, 9 yaralı

Ankara 'da belediye otobüsü kaza yaptı.

Kaza Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.

Olay yerine pek çok polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza sonrası güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldı.

“KAZANIN NEDENİNİ HENÜZ BİLMİYORUZ”

NTV Ankara muhabiri Mustafa Berber, meydana gelen kazaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kazanın nedeni henüz bilinmiyor ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yolcu otobüsü seyir halindeyken kontrolünü kaybettikten sonra kaza yaptı. Otobüsün içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. 9 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Şu an için kazanın olduğu yol açık, trafik akıyor.

Kazanın yaşandığı yerde çok sayıda işyeri, akaryakıt istasyonu var. Bu sebeple de kaza anına ilişkin görüntüler de kısa süre içinde gelebilir."