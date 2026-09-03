Ankara'da bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 21.30 sıralarında Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Ankara -Samsun kara yolu üzerinde bir iş merkezinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple binanın çatısında başlayan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, binanın kalan kısmına yayılmadan kontrol altına alındı. Binanın henüz kullanıma açılmadığı ve boş halde olduğu öğrenildi. Binada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.