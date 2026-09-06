NTV

Ankara’da KPSS’ye geç kalan adayı, jandarma sınava yetiştirdi

06.09.2026 16:00

Ankara’da KPSS’ye geç kalan adayı, jandarma sınava yetiştirdi
IHA

Adaya motosikletli jandarma yardımcı oldu.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Ankara’da KPSS’ye girecek aday kimliğini evde unuttu. Motosikletli jandarma, KPSS adayını sınava zamanında yetiştirdi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek aday, kimliğini evde unuttu. Motosikletli jandarma ekiplerinin desteğiyle kimliğine ulaştırılan aday, sınava zamanında yetişti.

 

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde KPSS’ye girmek için sınav merkezine gelen aday, kimliğini yanında olmadığını fark edince büyük panik yaşadı. 

 

Durumu fark eden motosikletli jandarma ekipleri, adayın yardımına koştu. Kimliğine ulaşmasını sağlayan ekipler, adayı sınav saatini kaçırmaması için motosikletle sınav merkezine ulaştırdı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery