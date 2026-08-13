Ankara'da otobüs ile kamyon çarpıştı. 2 ölü, 25 yaralı

Ankara 'da Eskişehir yolu Temelli mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen halk otobüsü ile özel şirkete ait hafriyat kamyonu çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan özel halk otobüsü, park halindeki tıra arkadan çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık , jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.