Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Öveçler semtinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fehmi Akbaş’a, 16 BGB 23 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akbaş'ın cesedi yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü gözaltına alındı.