Ankara'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Beşikkaya Mahallesi 1953. Sokak'ta K.S. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olay sırasında 2 kişi, tabancayla K.S'ye ateş etti.



Mermilerin dizine ve boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan K.S, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



K.S'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.



Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.