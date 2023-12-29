Ankara'da tartıştığı gelinini öldüren kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Satılmış Demir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden sonra Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Demir, buradaki sorgusunun ardından "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.



Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde Satılmış Demir ile gelini Derya Demir dün bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine Satılmış Demir gelinini tabancayla vurarak öldürmüştü.



Maktul kadının eşi Yusuf Demir'in geçen hafta emlakçı dükkanında intihar ettiği belirtilmişti.