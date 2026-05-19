Ankara'da tren seferlerine iki günlük düzenleme: Bazı duraklar kapanacak
19.05.2026 12:40
Düzenleme 21 Mayıs ve 27 Mayıs olmak üzere iki günü kapsıyor.
Ankara'da Etimesgut Havalimanı bağlantı yolu çalışması nedeniyle bazı banliyö ve tren seferlerinde düzenleme yapıldı.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Etimesgut Havalimanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle 21 Mayıs ve 27 Mayıs günlerinde 10.00-16.00 saatlerinde banliyö ve bölgesel tren seferlerinin bazı duraklarda hizmet vermeyeceğini bildirdi.
Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Ankara'daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle Havadurağı-Yıldırım durakları güzergahında altyapı çalışması yapılacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"- Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (iki gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00'da demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır.
- Bu saatlerde, Kayaş-Sincan güzergahında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır.
- Ankara-Polatlı bölgesel trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı'da işletilecektir. Yolcularımızın seyahatlerini buna göre planlamalarını önemle rica eder, iyi yolculuklar dileriz."