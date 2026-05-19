Ankara'da tren seferlerine iki günlük düzenleme: Bazı duraklar kapanacak

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Etimesgut Havalimanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle 21 Mayıs ve 27 Mayıs günlerinde 10.00-16.00 saatlerinde banliyö ve bölgesel tren seferlerinin bazı duraklarda hizmet vermeyeceğini bildirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ankara 'daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle Havadurağı-Yıldırım durakları güzergahında altyapı çalışması yapılacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"- Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (iki gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00'da demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır.

- Bu saatlerde, Kayaş-Sincan güzergahında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır.

- Ankara-Polatlı bölgesel trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı'da işletilecektir. Yolcularımızın seyahatlerini buna göre planlamalarını önemle rica eder, iyi yolculuklar dileriz."