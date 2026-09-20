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Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 26 tutuklama

20.09.2026 16:06

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 26 tutuklama
DHA
DHA
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Ankara'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 84 şüpheli gözaltına alındı, 26'sı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 13-19 Eylül 2026 tarihleri arasında, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 

 

Bu kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 164 gram esrar, 4 bin 206 adet sentetik ecza, 963 gram sentetik kannabinoid, 843 gram metamfetamin, 122 gram A.M. maddesi, 53 gram kokain, 35 adet kenevir bitkisi, 4 adet ecstasy ve 1 gram eroin ele geçirildi. 

 

Aramalarda ayrıca 7 hassas terazi, 4 tabanca, 4 şarjör, 66 tabanca fişeği ile 119 bin 935 TL ve 5 bin 200 dolara el konuldu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 84 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.