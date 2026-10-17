Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Ankara ’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan operasyonu sonucu gözaltına alınan 32 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’, ‘Kabul Etmek veya Bulundurmak’, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’a Muhalefet ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 33 şüpheli tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11’i, delil durumu itibarıyla mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 7’si tutuklama , 4’ü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. İfadelerinin alınmasının ardından 21 şüpheli serbest bırakıldı.

Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda, tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüphelinin tutuklanmasına, adli kontrol talebiyle sevk edilen 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.