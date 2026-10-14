Ankara'da yapay zeka destekli uyuşturucu operasyonu. 3 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, yapay zeka destekli analiz sistemleriyle yapılan tespitlerde İran'dan Türkiye 'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki takiple izleyen ekipler, 12 Ekim günü Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 660 gram metamfetamin, 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin, 2 hassas terazi ve metamfetamin üretiminde ve paketlenmesinde kullanılan muhtelif materyaller⁠ ele geçirildi.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.