Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Yatağan'da anne ve yenidoğan bebeklerin hayatını kolaylaştırmak için yeni bir proje başlatıldı.

Proje kapsamında Yatağan'da yaşayan anneler ve bebekleri, çocuk sağlığı ve hastalıkları poliklinikleri ile aile hekimliklerindeki randevuları için evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına götürülüyor. Muayene ve işlemlerin ardından yeniden evlerine bırakılan aileler, hizmetten ücretsiz yararlanıyor.

Projeyle annelerin doğum sonrası dönemde yaşadığı ulaşım güçlüklerinin azaltılması ve bebeklerin düzenli sağlık kontrollerine erişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

“HERHANGİ BİR GÜÇLÜK YAŞAMAMASINI İSTİYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal belediyecilik anlayışıyla annelerin ve çocukların yaşamını kolaylaştıran hizmetleri sürdürdüklerini belirtti.

Doğumdan sonraki ilk ayların anne ve bebekler için özel bir dönem olduğuna dikkati çeken Aras, "Bu süreçte annelerimizin sağlık hizmetlerine ulaşırken herhangi bir güçlük yaşamamasını istiyoruz. Anne-Bebek Taksi hizmetimizi de annelerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla hayata geçirdik. Yatağan'da başlattığımız bu uygulamayla anne ve bebeklerimizin sağlık yolculuğunda yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.