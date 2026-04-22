Annesini ve babasını öldürüp intihar etti
22.04.2026 22:15
Üsküdar'da bir şahıs, anne ve babasını öldürüp intihar etti.
Üsküdar'da iddiaya göre, D.I. ile anne ve babası arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle D.I., annesi B.I. (67) ve babası H.I.'yı (67) silahla ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemelerde D.I., B.I. ve H.I.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.