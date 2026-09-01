Antalya açıklarında hareketli anlar: SUP yaparken sürüklendiler

Antalya 'da kürek sörfü (SUP) ile denize açılan iki kişi, kürekleri kırılınca farklı noktalarda mahsur kaldı.

Olay, bugün saat 10.35 sıralarında Antalya açıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı'ndan SUP ile denize açılan Hüseyin Alp K. ile İbrahim C., bir süre sonra küreklerinin kırılması nedeniyle kıyıya dönemedi.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi.

FARKLI NOKTALARDA BULUNDULAR

Ekiplerin yaptığı çalışmada mahsur kalanlardan biri kıyıdan yaklaşık üç mil, diğeri ise yaklaşık bir mil açıkta farklı noktalarda bulundu.

Denizde mahsur kalan iki kişi, deniz polisi ekipleri tarafından bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İki kişinin sağlık ekiplerinden herhangi bir talepte bulunmadığı, yapılan kontrollerinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.