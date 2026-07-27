Antalya açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 46 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa açıklarında kürek sörfüyle denize açılan kişilerin sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen 46 kişiyi kurtararak güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı.