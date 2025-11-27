Antalya'da istinat duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
27.11.2025 14:40
İHA
Antalya'nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.35 sıralarında Akseki-İbradı karayolu üzerinde "ölüm virajı" olarak bilinen Çamlıyokuş mevkiinde meydana geldi.
Akseki'den İbradı yönüne seyreden Ramazan D. idaresindeki 34 GOB 839 plakalı ticari araç, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiyesi, jandarma ve trafik jandarması sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Ramazan D. olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
