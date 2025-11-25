Otomobil yağmurlu yolda kontrolden çıktı 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken, araçta bulunan Eda Tufan (20), Mehmet Salih Akkurt (18) ve Yaren Sarıoğlu (23) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

