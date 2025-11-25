Otomobil yağmurlu yolda kontrolden çıktı 3 kişi yaralandı
25.11.2025 11:27
Son Güncelleme: 25.11.2025 11:28
İHA
Antalya'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Adem Aktürk yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu virajda kontrolden çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken, araçta bulunan Eda Tufan (20), Mehmet Salih Akkurt (18) ve Yaren Sarıoğlu (23) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
AKSEKI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AKSEKI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.