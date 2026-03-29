Alanya açıklarında balıkçı teknesi battı: İki kişi yüzerek kurtuldu
29.03.2026 13:23
Antalya'da motoru arızalanan tekne su alıp battı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, su aldıktan sonra batan balıkçı teknesindeki iki kişi yüzerek kıyıya ulaştı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan A.Y. ve S.Y. sabah saatlerinde balık tutmak için "Aga Yıldız" isimli tekneyle denize açıldı.
Bir süre sonra motoru arızalanan tekne, su almaya başladı.
Kızılkule açıklarına sürüklenerek batmaya başlayan teknedeki A.Y. ile S.Y. yüzerek kıyıya çıktı.
Şiddetli rüzgar ve dalgaların zarar verdiği balıkçı teknesi, bir süre sonra Soğukkapı Plajı'na vurdu.
YASAL UYARI
ALANYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ALANYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.