Alanya'da emlak ofisine silahlı saldırı şüphelileri tutuklandı

Emlak ofisinden para isteyen 2 şüpheli, olumsuz yanıt alınca iş yerine 5 el ateş etti. Saldırının ardından Mersin'e kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen taksi şoförleri yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.K. ve M.A. ise "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin ifadelerinde, emlak ofisinden para istediklerini, olumsuz yanıt almaları üzerine iki ayrı taksiyle iş yerine gittiklerini ve 5 el ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Soruşturmanın devamında saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 3 taksi şoförü de gözaltına alındı.

Fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin Mersin'de saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda C.K. (22) ve M.A. (21) yakalanarak Alanya'ya getirildi.

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