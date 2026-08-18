Alanya'da emlak ofisine silahlı saldırı şüphelileri tutuklandı
18.08.2026 15:56
Haraç isteyip sonrasında da ofise saldıranlar tutuklandı.
Emlak ofisinden para isteyen 2 şüpheli, olumsuz yanıt alınca iş yerine 5 el ateş etti. Saldırının ardından Mersin'e kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
Olay, Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir emlak ofisine silahla ateş edilmesinin ardından çalışma başlatan İncekum Jandarma ekipleri, saldırganların taksiyle bölgeden uzaklaştığını belirledi.
Fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin Mersin'de saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda C.K. (22) ve M.A. (21) yakalanarak Alanya'ya getirildi.
Soruşturmanın devamında saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 3 taksi şoförü de gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadelerinde, emlak ofisinden para istediklerini, olumsuz yanıt almaları üzerine iki ayrı taksiyle iş yerine gittiklerini ve 5 el ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi.
Saldırının ardından üçüncü bir taksiyle Mersin'e kaçtıkları belirlendi.
Adliyeye sevk edilen taksi şoförleri yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.K. ve M.A. ise "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.
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