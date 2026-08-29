Alanya’da yıldırım düştü, yangın çıktı

Yıldırımın isabet ettiği noktadan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yangın , sabah saatlerinde Alanya'nın Obaalacami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın etkili olduğu bölgede ormanlık alana yıldırım düştü.

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