Alanya’da yıldırım düştü, yangın çıktı
29.08.2026 15:23
Son Güncelleme: 29.08.2026 15:23
Alanya'da yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
Alanya’da ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
Yangın, sabah saatlerinde Alanya'nın Obaalacami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın etkili olduğu bölgede ormanlık alana yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği noktadan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirildi.
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