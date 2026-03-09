Antalya'da otel yangını
09.03.2026 16:51
Antalya Alanya'da otelin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, henüz faaliyete başlamamış olan bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde bulunan ve henüz faaliyette olmayan bir otelin kazan dairesinde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otelin kazan dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
ALANYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ALANYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.