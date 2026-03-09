Antalya'da otel yangını

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde bulunan ve henüz faaliyette olmayan bir otelin kazan dairesinde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otelin kazan dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.