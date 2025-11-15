Antalya'da plaj büfesinde yangın çıktı

Yangın , saat 11.30 sıralarında Alanya'nın Dinek Mahallesi Kleopatra plajının sahil kesiminde bulunan bir plaj büfesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

