Antalya'da plaj büfesinde yangın çıktı
15.11.2025 14:12
İHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde Kleopatra plajında bulunan büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda söndürüldü.
Yangın, saat 11.30 sıralarında Alanya'nın Dinek Mahallesi Kleopatra plajının sahil kesiminde bulunan bir plaj büfesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangın sonucunda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
