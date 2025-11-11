Antalya'da Rus turistin şüpheli ölümü
11.11.2025 11:32
Antalya'nın Alanya ilçesinde 63 yaşındaki Rus uyruklu kadın turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi'nde bulunan bir otelde konaklayan Rus uyruklu Natalia Baryluk'tan (63) saat 10.00 sıralarında haber alamayan otel görevlileri, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Baryluk'un hareketsiz şekilde yattığını belirledi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 63 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin otelde yaptığı çalışmaların ardından Baryluk'un cansız bedeni, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
