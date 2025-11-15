Antalya'da uyuşturucu operasyonu : 4 adrese baskın yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve döviz ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 4 şüpheliye ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda, 25 kilogram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 183 adet 919 mm tabanca mermisi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 56 bin 430 Euro ve 5 bin 500 dolar ele geçirildi.

