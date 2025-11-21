Antalya'da yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var

21.11.2025 10:12

Antalya'da yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var
Anadolu Ajansı

AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu'nda İ.E. (65) idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

 

Kazada yaralanan şoför İ.E., muavin O.A. (27) ve yolcu M.E.Z. (38) ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

