Döviz bürosunu soymak için girdi, arkasına bakmadan kaçtı
28.08.2026 11:01
Silahla ve maskeyle geldi, parayı alamadan kaçtı.
Döviz bürosuna silahla giren maskeli şüpheli, işletmecinin karşı koyması üzerine para alamadan kaçtı. Polis şüpheliyi arıyor.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki döviz bürosunda meydana geldi.
Yüzü maskeli ve silahlı şüpheli, iş yeri sahibi Y.E.'den para istedi. Y.E.'nin karşı koyması üzerine ikili arasında arbede çıktı. Yüzüne darbe alan Y.E. yaralanırken, şüpheli para alamadan kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
"ÜSTÜNE ATLAMAYA ÇALIŞTIM, SİLAHINI DOĞRULTTU"
Olayı gören yan dükkandaki esnaf Deniz Demez, "İçeriden farklı sesler geldi. İş yeri sahibini yerde gördüm. Şüphelinin üstüne atlamaya çalıştım, silahını doğrulttu.
Ardından kaçtı. Hiçbir şey çalınmadı. Yüzü maskeliydi ve genç olduğu belliydi" dedi.
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