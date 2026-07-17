İtfaiyeye geçiş hakkı tanımayan sürücüye ceza yağdı

Alanya'da sirenli itfaiye aracına yol vermeyen sürücüye 46 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün el konulurken, otomobili de 30 gün trafikten men edildi.

Kimliği tespit edilen sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Otomobil de 30 gün trafikten men edildi.

YASAL UYARI

ALANYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ALANYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.