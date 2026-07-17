İtfaiyeye geçiş hakkı tanımayan sürücüye ceza yağdı
17.07.2026 10:08
Antalya'da itfaiyeye geçiş hakkı tanımayan sürücüye ceza.
Alanya'da sirenli itfaiye aracına yol vermeyen sürücüye 46 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün el konulurken, otomobili de 30 gün trafikten men edildi.
Olay, dün Alanya'nın Değirmendere Mahallesi'nde yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gelen kaza ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda ilerlerken, önlerinde bulunan otomobilin sürücüsü, sirenli uyarılara rağmen itfaiye aracına geçiş hakkı tanımadı.
Sol şeritte ilerlemeyi sürdüren sürücü nedeniyle ekipler olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı.
İtfaiye personeli, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Otomobil de 30 gün trafikten men edildi.
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