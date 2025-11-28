Yürüyerek girdiği apartmanı soydu, rahat tavırları şaşırttı

Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sakinlerinin evde olmadığı bir aralıkta eve giren hırsız bir adet akrobasi bisikleti, iki adet laptop, bir cep telefonu ve yaklaşık yarım milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çantasına doldurarak kayıplara karıştı.

Aile üyeleri eve dönünce hırsızlığı fark ettiler. İş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızın apartmana girerken çok rahat tavırlar sergilediği görülürken, apartmandan bisiklet ve çantalı çıkarken ise acele şekilde hareket ettiği görüldü. Aile, yarım milyonu aşan kaybın bir an önce telafi edilmesini ve hırsızın yakalanmasını istiyor.