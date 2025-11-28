Yürüyerek girdiği apartmanı soydu, rahat tavırları şaşırttı
28.11.2025 10:40
İHA
Antalya'da apartmana yürüyerek giren hırsızlık şüphelisi, çıkışta bisiklet ve çantayla çıktı. Ev sahibi şüpheliden şikayetçi oldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sakinlerinin evde olmadığı bir aralıkta eve giren hırsız bir adet akrobasi bisikleti, iki adet laptop, bir cep telefonu ve yaklaşık yarım milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çantasına doldurarak kayıplara karıştı.
Aile üyeleri eve dönünce hırsızlığı fark ettiler. İş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızın apartmana girerken çok rahat tavırlar sergilediği görülürken, apartmandan bisiklet ve çantalı çıkarken ise acele şekilde hareket ettiği görüldü. Aile, yarım milyonu aşan kaybın bir an önce telafi edilmesini ve hırsızın yakalanmasını istiyor.
YASAL UYARI
ALANYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ALANYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.