Antalya'da banka şubesinde yangın
13.11.2025 09:34
AA
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, bir banka şubesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan banka şubesinin alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.
Alarmın yangın nedeniyle devreye girdiğinin anlaşılması üzerine itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.
Camı kırarak içeri giren ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için incelemeler sürüyor.
YASAL UYARI
DÖŞEMEALTI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DÖŞEMEALTI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.