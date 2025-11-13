Antalya'da banka şubesinde yangın

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, bir banka şubesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alarmın yangın nedeniyle devreye girdiğinin anlaşılması üzerine itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.

