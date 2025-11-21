Kavşakta tehlikeli anlar: Otomobilini bırakıp kendinden geçti
21.11.2025 14:05
DHA
Antalya Döşemealtı'nda otomobilini yolun ortasına çekip kendinden geçen sürücü Ö.Ç. (25), uzun uğraş sonucu kendine getirilip, hastaneye kaldırıldı.
Olay dün saat 17.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi ile Hacı Kozak Caddesi kesişimindeki kavşakta yaşandı. Otomobilini kavşağın ortasına çeken Ö.Ç.'nin direksiyon başında kendinden geçtiğini fark edenler, durumu 112'ye bildirdi.
İhbarla gelip çevre güvenliği alan ekipler, araçta hareketsiz haldeki sürücüyü uzun uğraş sonucu kendine getirdi. Ambulansa alınan Ö.Ç., ilk müdahalenin ardından Döşemealtı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil ise sürücünün bir yakınına teslim edildi.
YASAL UYARI
DÖŞEMEALTI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DÖŞEMEALTI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.