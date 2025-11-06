Antalya'da yağmur duası
06.11.2025 12:48
İHA
Antalya Gazipaşa İlçe Müftülüğü'nce Zeytinada Ortaseyfe Camii'nde "Sabah Namazı Buluşması ve Yağmur Duası" programı düzenlendi.
Fetih Suresi tilavetiyle başlayan program sabah namazının edası, zikirler ve ilahilerle sürdü. Manevi atmosfer oluşturan program sonunda ise katılımcılara çorba ikram edildi.
Gazipaşa İlçe Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen buluşmada, ülke genelinde yaşanan kuraklığa dikkat çekilerek rahmet ve bereket için dualar edildi. Cemaat, ellerini semaya kaldırarak ülkemiz ve tüm canlılar için yağmur duasında bulundu.
