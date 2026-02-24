Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
24.02.2026 12:43
40'lı yaşlardaki kadına ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yol kenarında bir kadına ait cansız beden bulundu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde D-400 Karayolu'nda yol kenarında saat 08.00 sıralarında kadın cesedi bulundu.
Buz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun şüpheli görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında bulunan ve henüz kimliği belli olmayan 40'lı yaşlardaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi.
Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, delil çalışması yapıldı. İncelemenin ardından kadının cenazesi önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Buradaki işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
YASAL UYARI
GAZIPAŞA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIPAŞA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.