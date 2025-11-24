Karşıya geçmeye çalışırken araba çarptı
24.11.2025 12:02
DHA
Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mustafa Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada motosikletini yol kenarına park edip, yürüyerek yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Yalçın'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanarak karşı şeride düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Mustafa Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
