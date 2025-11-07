Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 350 gram kokain ele geçirildi

07.11.2025 10:55

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 350 gram kokain ele geçirildi
iStockPhoto

İHA

Antalya’da jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kepez, Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Antalya ve Kemer Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, H.Ç. ve R.T.’nin evlerinde A.G., S.Ö. ve H.Ö.’nün üzerlerinde arama yapıldı.

 

Aramalarda, 1 kilo 350 gram kokain, 100 gram kubar esrar, 50 kullanımlık A4 kağıdı, 1 kök kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 2 pala ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

KEMER Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KEMER Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.