Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 350 gram kokain ele geçirildi

Antalya’da jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kepez, Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Antalya ve Kemer Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, H.Ç. ve R.T.’nin evlerinde A.G., S.Ö. ve H.Ö.’nün üzerlerinde arama yapıldı.

