Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 350 gram kokain ele geçirildi
07.11.2025 10:55
İHA
Antalya’da jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kepez, Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Antalya ve Kemer Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, H.Ç. ve R.T.’nin evlerinde A.G., S.Ö. ve H.Ö.’nün üzerlerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 1 kilo 350 gram kokain, 100 gram kubar esrar, 50 kullanımlık A4 kağıdı, 1 kök kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 2 pala ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
