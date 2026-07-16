Antalya'da apartman yangını. Anne ve 1 yaşındaki bebeği kurtarıldı
16.07.2026 16:03
Evde ciddi hasar meydana geldi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir dairede çıkan yangında binada mahsur kalan anne ve 1 yaşındaki bebeği ile diğer bina sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3'üncü katında, İbrahimcan Y.'nin yaşadığı evde, saat 12.30 sularında yangın çıktı.
Alevler bütün evi sararken, yangın nedeniyle bütün binaya duman doldu. Alevleri görenlerin ihbarıyla adrese olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada yaşayan bazı kişiler mahsur kaldı.
Gelen itfaiye hem alevlere müdahale etti, hem de binada mahsur kalanları kurtardı. Alevler kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan Tuğçe Y. ve 1 yaşındaki oğlu Muhammet Y. ile Havva Y. itfaiye tarafından binadan çıkarıldı.
Dumandan etkilenen Tuğçe Y. ve 1 yaşındaki oğlu Muhammet Y. ile Havva Y., İbrahimcan Y. ve Seda K., ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Evde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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