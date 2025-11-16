Antalya'da çıkan yangında yaşlı çifti çevredekiler kurtardı
16.11.2025 15:58
DHA
Kepez ilçesinde gecekonduda çıkan yangında alevlerin arasında kalan Mehmet Tekin (86) ile eşi Hatice Tekin'i (80), çevredekiler ve bir polis memuru kurtardı.
Kömürlükte başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin arasında kalan yaşlı çifti, Mehmet Kabak ve bir polis memuru dışarı çıkardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını konrtol altına aldı. Yaşlı çift komşuları tarafından sakinleştirildi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
