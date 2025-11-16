Antalya'da çıkan yangında yaşlı çifti çevredekiler kurtardı

Kepez ilçesinde gecekonduda çıkan yangında alevlerin arasında kalan Mehmet Tekin (86) ile eşi Hatice Tekin'i (80), çevredekiler ve bir polis memuru kurtardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını konrtol altına aldı. Yaşlı çift komşuları tarafından sakinleştirildi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Kömürlükte başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin arasında kalan yaşlı çifti, Mehmet Kabak ve bir polis memuru dışarı çıkardı.

YASAL UYARI

