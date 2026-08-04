Antalya'da elleri arkadan bağlı bir erkek cesedi bulundu

Antalya'da bir zeytinlikte elleri arkadan bağlanmış şekilde bulunan cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Beyazıtlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cesedin 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı'ya ait olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde zeytinlikten geçen bir vatandaş, elleri arkadan bağlı halde yerde yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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