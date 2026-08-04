Antalya'da elleri arkadan bağlı bir erkek cesedi bulundu
04.08.2026 15:43
Zeytinlikten geçen bir vatandaş cansız bedeni farketti.
Antalya'da bir zeytinlikte elleri arkadan bağlanmış şekilde bulunan cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde zeytinlikten geçen bir vatandaş, elleri arkadan bağlı halde yerde yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cesedin 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı'ya ait olduğu tespit edildi.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Beyazıtlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Beyazıtlı'nın öldürülmüş olabileceği değerlendirilirken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
YASAL UYARI
KEPEZ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KEPEZ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.