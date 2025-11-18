Antalya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Altıayak Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında saat 14.30 sıralarında, geri dönüştürülmek üzere toplanan ve preslenen kağıt atıkların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikanın yangın alarmının devreye girmesi ile dumanları fark eden çalışanlar, yangına ilk müdahaleyi yaparken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kepez İstasyonu'na bağlı ekiplerin yanı sıra takviye ekipler sevk edildi.

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri preslenmiş kağıt balyalarının bulunduğu alandaki yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile yangın söndürülerek alanda soğutma çalışması yapıldı. Olayda yaralanan olmazken, tesiste maddi hasar meydana geldi.