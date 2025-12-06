Antalya'da kaçak alkol operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramada 52 bin litre kaçak etil alkol, kaçak parfüm ile dolum malzemeleri ele geçirdi.

Yapılan aramada; 52 bin litre kaçak etil alkol, kaçak parfüm ve etil alkol dolumunda kullanılan ambalaj ve dolum materyalleri bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez ilçesinde bir iş yerinde arama yapıldı.

YASAL UYARI

KEPEZ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KEPEZ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.